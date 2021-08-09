Она продавит: экс-солист группы «На-на» поддержал пенсионную надбавку Булановой

Российский певец, бывший участник группы «На-на» Владимир Левкин в беседе с корреспондентом ФАН поддержал Татьяну Буланову и ее инициативу «Ленинградская надбавка» для пенсионеров.

«Если человек идет в депутаты и у него есть концепция, которая позволит показать собственное мнение, то это всегда хорошо. Если у Татьяны есть своя программа, то почему нет. Тем более она очень сильный человек, и я очень надеюсь, что все задуманное она продавит», — рассказал экс-солист группы «На-на».

Баллотироваться и продвигать инициативы — это большая работа, признался Левкин, а если у Татьяны есть на это время и желание, то он готов поддержать артистку.

«Тем более поднять пенсии — это вообще правильная инициатива, потому что мы живем во время жесточайшей инфляции, от этого никуда не деться. А помочь может только законодательная инициатива», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, Татьяна Буланова заявила, что очень разочарована действиями чиновников, которые «ставят палки в колеса» политической партии «Родина». В Петербурге не разрешили разместить тысячи баннеров и плакатов партии. Чтобы восстановить справедливость, артистка записала обращение к главе ЦИКа Элле Памфиловой. Буланова просит обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС.