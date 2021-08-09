Настоящая петербурженка: Лазарева оценила заботу Булановой о пенсионерах Северной столицы

Российская певица, экс-солистка ансамбля «Синяя птица», ведущая телевизионной программы «Утренняя почта» Светлана Лазарева поддержала инициативу коллеги по сцене и кандидата в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга Татьяны Булановой по поводу повышения пенсии жителям города.

Напомним, проект «Ленинградская надбавка» стал краеугольным камнем предвыборной программы регионального отделения партии «Родина», которую представит на выборах в Заксобрание Татьяна Буланова. Инициатива артистки почему-то была негативно воспринята местными чиновниками, которые, по словам кандидата, «ставят ей палки в колеса».

Светлана Лазарева в беседе с ФАН заявила, что полностью согласна с идеей повышения размера пенсий петербуржцам.

«Огромное уважение испытываю к человеку, который просит государство, чтобы пенсионерам, которые это заслужили, повысили денежные выплаты. Потому что на то, что сейчас платят пожилым людям, прожить действительно сложно. Я тоже получаю пенсию, но, если бы не было дополнительного заработка, мне было бы тяжелее в разы. Но даже при этом я понимаю, что мои песни рано или поздно закончатся, и я думаю о своем зрелом возрасте и о том, какая пенсия будет. Поэтому такую инициативу только поддерживаю», — сказала Лазарева.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Собеседница агентства одобряет шаги Татьяны Булановой в большую политику. Певица отметила, что работа артиста в органах власти ничем не отличается от работы других чиновников.

«Многие думают, мол, вот она попела, теперь в депутаты лезет, — ничего подобного. Я сама являюсь помощником депутата Госдумы, правда, внештатным, но хочу сказать, что это очень ответственная и сложная работа. У нас нет такого понятия, как сон, заседания заканчиваются довольно поздно, начинаются рано, потом много встреч с людьми, которые записываются на приемы, освобождаемся после 22:00, а в 6:00 снова нужно вставать. При этом нужно успевать хорошо выглядеть, заботиться о семье, уделять время детям, внукам», — добавила Светлана Лазарева.

В завершение экс-солистка ансамбля «Синяя птица» подчеркнула, что Татьяна Буланова пошла в политику не просто так, а из-за огромной любви к родному Санкт-Петербургу, где она живет и работает, не променяв город на другие.

Федеральное агентство новостей / Андрей Ивашин

«Она идет в политику не просто так, а из-за огромной любви к своему городу. Она очень любит Питер, даже став знаменитой певицей, она не променяла родной город на Москву, хотя до сих пор очень востребованная артистка. Это настоящая петербурженка, которая любит свой город. Она много работает в Петербурге, я в этот Новый год работала с ней на концерте в «Тинькофф-арене», видела, как ее принимали зрители. Вы знаете, она такая своя, такая народная, любимица в своем городе. То, что она выступила с этой инициативой, что она проявляет такой интерес к политической жизни, вызывает огромное, колоссальное уважение», — резюмировала Лазарева.

Ранее советский и российский певец, киноактер, композитор и автор песен, телеведущий, владелец компании «Маркин чай» Владимир Маркин положительно оценил проект «Ленинградская надбавка». Он отметил, что с уважением относится к Татьяне Булановой и одобряет ее путь в политике.