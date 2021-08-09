Болсонару назвал «сукиным сыном» председателя Верховного суда Бразилии

Бразилиа, 9 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал председателя Верховного суда страны Луиса Барросу и назвал его «сукиным сыном». Об этом сообщают СМИ Латиноамериканской страны.

Инцидент произошел во время визита Болсонару в Санта-Катарину, где он принял участие в мотопробеге, который был организован его сторонниками. Сообщается, что мероприятие прошло с множественными нарушениями местных и федеральных санитарных правил, которые были приняты в связи с пандемией COVID-19.

Bolsonaro chamando Barroso de filho da "p***".



Cês conseguem imaginar um presidente dos EUA ou 1º Ministro da Inglaterra fazendo isso?



Tá desesperado. Sabe a surra que vai tomar na urna e resta provocar o STF até que tomem uma ação pesada para ele se vitimizar. Triste fim. pic.twitter.com/RClm4uKDOV — MBL - Movimento Brasil Livre #12SetForaBolsonaro (@MBLivre) August 6, 2021

Отмечается, что причиной для столь резкой критики президента в адрес Верховного суда стало нежелание Барросу поддержать претензии Болсонару к системе электронного голосования, которая действует в стране на протяжении последних 25 лет. По словам президента Бразилии, электронное голосование дает возможность для манипуляций и подтасовок результатов выборов. Болсонару заявил, что в случае сохранения существующей системы, он не примет свое возможное поражение на выборах 2022 года.

Кроме этого, Болсонару обвинил председателя Верховного суда в потворстве коррупции и беззаконию в связи с освобождением из-под стражи бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и снятия с него всех обвинений, в связи с чем он сможет баллотироваться на предстоящих выборах.

Эти заявления прозвучали на фоне рекордного падения рейтинга одобрения Болсонару и идущего расследования действий президента и его правительства в условиях пандемии. Бразильская социология прогнозирует проигрыш Болсонару на предстоящих выборах.