Житель Приамурья предстанет перед судом за убийство маленького сына

Благовещенск, 9 августа. Жителя Амурской области будут судить по обвинению в убийстве полуторамесячного сына, на котором мужчина решил сорвать свою злость.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Фигурант вину до сих пор не признал.

Согласно данным следствия, мать ребенка находилась у родственников и на просьбу мужа прийти и помочь искупать сына ответила отказом. Горе-отец не нашел иного выхода, как выплеснуть свою злость на полуторамесячном малыше: мужчина бросил младенца на кафельный пол, затем отнес в комнату и несколько раз ударил. Посчитав, что он успокоил сына, амурчанин лег спать, а утром обнаружил его мертвым.

Мать ребенка также привлекли к ответственности. На нее оформили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийство малолетнего в Москве. Злоумышленник уже арестован, сообщает информационное агентство РИАМО.