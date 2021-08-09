Актер Владимир Стеклов изменял первой супруге с Александрой Захаровой

Москва, 9 августа. Звезда сериала «Кадетство» Владимир Стеклов признался, что не хранил верность своей первой жене Людмиле Мощенской.

Когда актер познакомился с первой супругой, она была замужем, однако это не смутило артиста. Стеклов приложил немало усилий, чтобы отбить Мощенскую у мужа.

«Я в те годы был в полете. Ее муж меня не смущал», — поделился артист в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Актер прожил с первой женой 16 лет, в браке у них родилась дочь Агриппина. Однако Стеклов начал изменять супруге с актрисой Александрой Захаровой. Вскоре артист оставил первую семью и ушел к новой возлюбленной.

Мощенская тяжело переживала предательство мужа. Оглядываясь назад, Стеклов понимает, что поступил не совсем правильно, и, похоже, раскаивается в своих действиях.

«Было бы честнее, правильнее и порядочнее по отношению к Людмиле, если бы другая женщина появилась в моей жизни после расставания», — отметил актер.

Расставшись с первой супругой, артист сыграл свадьбу с Захаровой. Этот брак продлился с 1991 по 2000 годы. Впоследствии актер женился еще два раза.

Владимир Стеклов недавно попал в больницу с коронавирусом. Нынешняя жена артиста рассказывала, что он обдумывает побег домой.