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Памфилова объяснила снятие с регистрации Грудинина на выборы

  /   Обновлено: 09 августа 2021 10:47
Политика
Памфилова объяснила снятие с регистрации Грудинина на выборы
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 9 августа. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Павла Грудинина обязаны были снять с регистрации на выборы согласно действующему закону России.

Элла Памфилова заявила, что ЦИК России не дает оценку действиям снятого с выборов кандидата от партии КПРФ Павла Грудинина. Ему не позволили пройти регистрацию строго по действующему в стране закону. Она также пояснила, что ни у кого не должно быть никаких претензий.

«Какого мы мнения о миллиардере, который много лет подряд выводил в грязные офшоры миллиарды, чтобы не платить в родной стране налоги, на которые можно было бы построить не одну образцово-показательную школу в его «совхозе», — в данном случае не имеет никакого значения», — сказала глава ЦИК РФ в беседе с РИА Новости.

Бывшая жена Павла Грудинина написала в ЦИК РФ письмо. Женщина сообщила о наличии доли в иностранной компании. Согласно данным Генпрокуратуры России, кандидат от КПРФ продолжает владеть акциями Bontro. В итоге Грудинина исключили из списка регистрации кандидатов в депутаты от вышеуказанной партии.

Директор объединения «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин в конце июля заявлял, что планирует стать членом КПРФ. При этом данный вопрос он не обсуждал с председателем партии Геннадием Зюгановым.

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