Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 00:15
00:02
Общество
Режиссер Чардымский поддержал инициативу Булановой «Ленинградская надбавка»
00:02
Общество
Cosi fan tutte. Этодругин Форте давно популярен. Колонка Анатолия Вассермана
23:58
Шоу-бизнес
Доктор Мясников рассказал, почему за него переживает Малышева
23:43
Общество
Как сформировать благоприятный психологический климат в коллективе: советы эксперта
23:37
Общество
Петербургский ГИК организовал проверку после обращения партии «Родина»
23:34
Шоу-бизнес
«Будет слабость безумная»: Лещенко рассказал МакSим, что ее ждет после выздоровления
23:19
Политика
Делегаты от Украины прибыли с официальным визитом в США
23:16
Экономика
Евросоюз выступил за введение новых санкций в отношении Белоруссии
23:13
Пожарные ликвидировали возгорание в Приморском районе Петербурга
23:00
Общество
Ярмольник рассказал, насколько важна инициатива Булановой «Ленинградская надбавка»
Все новости

Cosi fan tutte. Этодругин Форте давно популярен. Колонка Анатолия Вассермана
Общество
Cosi fan tutte. Этодругин Форте давно популярен. Колонка Анатолия Вассермана
wikipedia.org  /  Viktor Vasnetsov

Вынесенное в заголовок название оперы Йоханна Хризостома (то есть Иоанна Златоуста) Вольфганга (на немецком языке «волчья походка») Теофила (это греческое имя, означающее «возлюбленный богом», он впоследствии употреблял и в немецком переводе Готлиб, но чаще на латыни — Амадей, а поскольку латынь тогда была ещё в ходу по всей Европе, этот вариант и вошёл в историю) Йоханн-Георг-Леопольдовича Моцарта (1756.01.27–1791.12.05) на либретто Эмануэле Джеремича Конельяно (1749.03.10–1838.08.17), названного после перехода из иудаизма в христианство 1763.08.29 Лоренцо да Понте в честь крестившего его епископа региона Ценеза (ныне Виттория-Венето), дословно переводится «штучки делают все», причём слово «все» употреблено в женском роде. На русской сцене оперу обычно называют «Так поступают все женщины».

Насколько я могу судить, близость в поступках можно наблюдать не только у женщин. Сходные условия порождают сходные действия и у мужчин, и у организаций, и даже у целых государств. Поэтому нет смысла оценивать что бы то ни было «в абсолютном исчислении», без оглядки на других.

Например, в лыжных гонках вовсе не фиксируются рекорды скорости. Даже на одной и той же лыжне в один и тот же день условия могут измениться столь сильно, что победить в двух забегах подряд могут разные люди просто потому, что для каждого из них удобнее свой вариант погоды и состояния снега. Если соревнования включают несколько этапов, то учитывают сумму мест, но не суммарное время прохождения дистанций.

История Средневековья по-прежнему привлекает людей
Федеральное агентство новостей  / Андрей Союстов

Нечто сходное наблюдается и в политике. Ивана IV Васильевича Рюрикова (1530.09.03–1584.03.28) — государя и великого князя (1533.12.03–1584.03.28) Московского и всея Руси, первого (1547.01.25‑1584.03.28) царя всея Руси — на Западе и с его подачи у нас принято считать свирепым тираном. В основном за то, что он жёстко спрашивал за результаты работы (в том числе с нанятых им западных специалистов — часть из них сбежала от непредвиденной ответственности, а для объяснения своего возвращения оставила красочные мемуары) да ещё и попытался применить на русской почве некоторые из множества видов публичных казней, особо популярные тогда к западу от Руси. За всё его правление по его приказам и приговорам (в том числе — приговорам созданной им полноценной по тогдашним меркам судебной системы) казнено 3–4 тысячи человек. Он аккуратно вёл синодик — список для регулярных церковных служб за упокой их душ, оплачивал эти службы (из своих личных — а не казённых — средств: у него были доходы от владений, принадлежавших его семье по давнему наследству) и даже оставил изрядный капитал нескольким церквям и монастырям, чтобы поминальные молебны продолжались и после его смерти (увы, Смутное время покончило с этим завещанием). Правда, в синодик он вписал только глав семейств, а многие из них погибли «со чады и домочадцы» (с детьми, родными и близкими), так что историки оценивают общее число его жертв в 14–15 тысяч. Для сравнения: правившая Англией (1485.08.22–1603.03.24) династия Тъюдор ответственна по меньшей мере за полторы сотни тысяч казней по законам (в том числе более 80 тысяч — по законам о запрете бродяжничества, хотя бродягами становились почти исключительно разорённые знатью при полном попустительстве королей), причём почти все эти законы изданы при жизни Ивана Грозного (да и казней по личным желаниям королей — без законного оформления — было немногим меньше, чем на счету Ивана). А предпоследний французский король (1560.12.05–1574.05.30) из династии Валуа (1328.04.01–1589.08.02) — Шарль IX Максимильен Анрич (1550.06.27–1574.05.30) — лично руководил подготовкой убийства в ночь дня святого Варфоломея 1572.08.24 тридцати тысяч протестантов (их во Франции называли гугенотами от немецкого Eidgenosse — сотоварищ) и даже потом хвастался, что собственноручно застрелил нескольких из окон своего дворца. Правда, гражданская война под религиозным соусом шла в большей части Европы уже не первое десятилетие, и на счету протестантов было не меньше жертв, чем на счету католиков (а печально памятной охотой на ведьм занимались в основном именно протестанты: католики официально считали, что дьявол не располагает собственной силой, но лишь пользуется слабостями людей, а потому может дать своим приверженцам только иллюзию силы, но не способен даровать истинное сверхъестественное могущество, так что ведьмы если и пакостят, то лишь обычными человеческими способами вроде отравления и соответственно подлежат уголовному — но не духовному! — преследованию). Но боевые действия — всё же не резня спящих. Да и Русь при Иване IV вынужденно (!) воевала не меньше, чем Франция по своей воле (!) при Карле IX. Впрочем, по русским меркам Иван Грозный — действительно немилосердный: ведь русская цивилизация — наигуманнейшая из всех трёх десятков когда-либо существовавших (в моей статье «Наша сила в том, что нас мало» кратко — 83.5 тысячи печатных знаков — рассказано, почему). Но по сравнению с тогдашним поведением светочей европейской цивилизации (а русская от неё отпочковалась) он необычайно добрый и безопасный.

Музей цифровой истории
 / Невские Новости

Не зря в серьёзных исторических исследованиях принят принцип, так и называемый принципом историзма: оценивать чьи бы то ни было действия надлежит исходя из тогдашних норм, обычаев, обстоятельств, но ни в коем случае не из наших нынешних представлениях о должном и запретном.

Техника — неисчерпаемый источник поводов для сравнения. Весьма сложного, ибо любая система допускает оценку по множеству аспектов. Особенно — техника военная. Скажем, советский танк Т‑34 по любому отдельному показателю уступает какому-нибудь из современных с ним. Но по суммарному их балансу — в том числе простоте массового производства — оказался лучшим во Второй Мировой войне. Правда, мы их не только создали, но и потеряли больше, чем остальные воевавшие страны вместе взятые. Но ценой потери каждого танка мы истребляли в среднем больше противников, чем ценой жизней многих десятков пехотинцев. Даже с пересчётом человеко-часов, потраченных на производство, в целые жизни — всё равно Т‑34 спасли несравненно больше наших людей.

Необходимы сравнения и в экономике. Так, нашу страну регулярно ругают за то, что уровень жизни у нас ниже, чем во многих других нефтегазовых гигантах вроде Объединённых Арабских Эмиратов или Норвегии. Но в расчёте на душу населения у нас добывают в десятки раз меньше экспортного сырья, чем у них, так что наше благополучие не может опираться на его продажу — только на наш собственный труд, производящий товары и услуги посложнее.

Вроде бы очевидное говорю? Увы, многие об очевидном забывают. Кто по злому умыслу, кто по искреннему желанию быть лучшими во всём.

Cosi fan tutte. Этодругин Форте давно популярен. Колонка Анатолия Вассермана
Федеральное агентство новостей  / 

Часто выступаю на публике с чем-то, в шутку названным «интеллектуальный стэндап». Полчаса–час монолога о том, что меня самого в данный момент больше интересует, с чем сам работаю. Затем — до исчерпания гостеприимства хозяев места проведения беседы — ответы на вопросы собравшихся. Дело столь привычное мне, что запоминаются лишь очень немногие эпизоды. Один такой случился лет 5–10 назад в одном из питерских антикафе — на улице Рубинштейна угол Невского проспекта: место престижное и облюбованное особо свободолюбивой публикой. Некто молодой (с высоты моего седьмого десятилетия, а по меркам тамошних завсегдатаев — вроде достаточно взрослый) спросил меня, почему в Российской Федерации дела в каком-то интересующем его аспекте (не помню, каком — но в данном случае это и не важно) обстоят существенно хуже, чем в Западной Европе и Северной Америке. Я начал ответ с фактов, доказывающих, что на самом деле как раз в данном аспекте дела у нас существенно лучше, чем в выбранных им образцах. Услыхав подлинные обстоятельства, прямо противоположные предполагаемому им, он возмущённо заявил: что Вы мне о них рассказываете — мне важно, почему у нас плохо! И немедленно ушёл, дабы не слышать мой ответ. Уж и не знаю: было ли столь вопиющее нарушение логики (сам спросил о других — сам же и не захотел о них слышать) следствием неудовлетворённого желания увидеть улучшение дел в нашей стране или он обиделся, что заготовленная провокация сорвалась.

Сейчас фразы в духе «не важно, что у других происходит — нужно, чтобы у нас всё было идеально» звучат всё чаще по мере того, как благословенный самим собою коллективный Запад скатывается всё ниже от провозглашённой им же самим сверхблагородной роли непревзойдённого и непревосходимого образца для всего остального мира. А когда отвертеться от сопоставления не удаётся, раздаётся хоровой вопль: «вы не понимаете — это же совсем другое!»

Ну уж нет, дорогие — порою разорительно дорогие — любители ждать восхода с возлюбленного вами Запада! Разве что «художника надлежит судить по законам, им самим над собою признанным» — как сказал Наше Всё Александр Сергеевич Пушкин (1799.06.06–1837.02.10), и то лишь пока и постольку, пока и поскольку речь идёт об его творениях, а не об его деяниях. Если же мы рассматриваем любую реальную деятельность, то пока все мы люди — подчиняемся мы единым законам и подлежим единым оценкам. Сколько бы новомодных снадобий Этодругин и Этодругин Форте вы ни пытались глотать сами — не говоря уж о том, чтобы впаривать их нам.

(Напоминаем: по просьбе Анатолия Вассермана его колонки выходят с авторский орфографией и пунктуацией. Кроме того, не устаем повторять, что мнение уважаемого колумниста может не совпадать с мнением редакции. — Прим. ФАН).

Вернуться назад

Все новости / Общество / Cosi fan tutte. Этодругин Форте давно популярен. Колонка Анатолия Вассермана
анатолий вассерман россия запад история иван грозный
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru