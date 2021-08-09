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Украинский каратист призвал остановить травлю соотечественницы за фото с россиянкой
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Спорт
Украинский каратист призвал остановить травлю соотечественницы за фото с россиянкой
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Киев, 9 августа. Украинский каратист Станислав Горуна выступил в защиту соотечественницы Ярославы Магучих, которая подверглась травле после фото с россиянкой Марией Ласицкене на ОИ-2020. Легкоатлетку Магучих вызвали в минобороны Украины, посчитав, что подобные фото могут стать «объектом информационных спецопераций врага».

Горуна, завоевавший на Олимпиаде в Токио бронзовую медали, потребовал не смешивать политику со спортом. Каратист отметил, что спортсмены имеют право дружить с тем, кем захотят.  

«Спорт, мать вашу, вне политики! Спорт — это вид деятельности. Отстаньте от спортсменов с вашей политикой. Мы занимаемся своим ремеслом, фото с соперником на пьедестале — его часть. Люди подружились через конкуренцию и одинаково тяжелую работу над собой, через уважение к труду друг друга. Оставьте политику государственным деятелям», — написал Горуна в Facebook. 

Ранее Мария Захарова поставила на место украинских политиков после травли спортсменки. Официальный представитель МИД раскритиковала заявления коллег из Украины.

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