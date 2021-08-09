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Сборная России на зимней Олимпиаде продолжит выступать под флагом ОКР
Спорт
Сборная России на зимней Олимпиаде продолжит выступать под флагом ОКР
twitter.com  /  @Olympic_Russia

Токио, 9 августа. Сборная России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет выступать под флагом Олимпийского комитета России, заявил глава организации Станислав Поздняков.

Российские спортсмены отправятся в Китай в статусе членов команды ОКР в связи с тем, что дисквалификация в адрес России из-за нарушения антидопинговых правил будет действовать еще на протяжении одного года.

Помимо официальной символики ОКР в Пекине вместо гимна РФ в честь победы атлетов будет играть симфония Чайковского. Композицию по достоинству оценили спортсмены, представлявшие Россию на 32-х летних Олимпийских играх в Токио, приводит слова Позднякова сайт «МИР 24».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего в Китае выступят примерно 3000 спортсменов из 95 стран. Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, подводя итоги выступления российских атлетов на летней Олимпиаде в Токио, назвал результаты «триумфальными». Он также отметил, что отечественные спортсмены смогли завоевать рекордное с 2004 года количество наград, увезя на родину 71 медаль летних Олимпийских игр.

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