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Евросоюз готовится ввести новые санкции против Белоруссии в годовщину выборов президента
Политика
Евросоюз готовится ввести новые санкции против Белоруссии в годовщину выборов президента
pixabay.com

Брюссель, 9 августа. Страны Евросоюза готовы ввести новые антибелорусские санкции, заявил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в день годовщины президентских выборов республики.

Боррель считает, что в Минске необходимо организовать «всесторонний общенациональный диалог». Международная организация откажется от санкций против Белоруссии в случае «приверженности демократическим принципам» властей государства, отметил политик.

В июле Совет Европы также пригрозил Минску ограничениями. Тогда выступления были связаны с мигрантами на литовско-белорусской границе, сообщается на сайте НСН. Санкции против Белоруссии поддержали Исландия, Норвегия, Северная Македония, Албания и Черногория.

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санкции евросоюз белоруссия боррель
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