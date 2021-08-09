Минобороны РФ построит свыше 50 объектов на Курильских островах

Москва, 9 августа. ВС РФ возведут на Курильских островах 51 новый объект для нужд военнослужащих с учетом местного климата и географии.

Строители готовятся к крупномасштабным работам на островах Курильской гряды. Все объекты будут построены в соответствии с местными условиями: здания будут возведены с устойчивостью к землетрясениям магнитудой до девяти баллов по шкале Рихтера. За последние годы Минобороны РФ развернуло на островах уже 25 сооружений.

На островах Итуруп и Кунашир готовы общежития для военнослужащих. В зданиях завершена обустройка, имеется все необходимое для комфортного проживания солдат и офицеров, передает газета «Красная звезда».

Жители Японии ранее потеряли надежду на «возвращение» Курил под контроль Токио. Также в МИД РФ ответили японцам на недовольство после визита премьер-министра России Михаила Мишустина на острова, пишет RT.