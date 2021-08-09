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В Минобороны РФ озвучили масштабные планы работ военно-строительного комплекса

  /   Обновлено: 09 августа 2021 10:11
Армия
В Минобороны РФ озвучили масштабные планы работ военно-строительного комплекса
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 9 августа. Военно-строительный комплекс Министерства обороны России является эффективной, мобильной и мощной производственной структурой федерального масштаба.

Военные строители возводят в различных регионах РФ более 4000 тысяч объектов различного назначения, в том числе около 3000 зданий и сооружений, сообщает телеканал «Звезда». Среди них можно выделить места дислокации кораблей Каспийской флотилии, центр подводного флота на Камчатке, самый северный в мире бассейн на арктическом архипелаге Франца Иосифа и множество других объектов, в том числе гражданского назначения, отмечается в репортаже.

Ранее стало известно о поздравлении министром обороны РФ Сергеем Шойгу военных строителей с профессиональным праздником. О вкладе подразделений железнодорожных войск российской армии в обеспечение безопасности страны и в ее развитие сообщал RT.

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Все новости / Армия / В Минобороны РФ озвучили масштабные планы работ военно-строительного комплекса
россия мо рф строители
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