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Актриса Мария Горбань поделилась подробностями родов в США

  /   Обновлено: 09 августа 2021 10:06
Шоу-бизнес
Актриса Мария Горбань поделилась подробностями родов в США
instagram.com  /  gorban_masha

Майами, 9 августа. Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань рассказала, как прошли ее вторые роды. Сын актрисы появился на свет в Соединенных Штатах.

Знаменитость поделилась подробностями родов в Instagram Stories. Горбань, принявшая решение рожать в Майами, пришла в полный восторг от процесса.

«Мы не знали, что такое бывает. Были как в американском фильме, как будто съездили на курорт», — восхитилась актриса.

По словам Горбань, сейчас на роды в США пускают только одного близкого человека. При появлении малыша на свет присутствовал муж звезды Кирилл Зоткин, который лично перерезал пуповину. Артистка отметила отважность супруга.

Актриса пожелала каждой матери таких же прекрасных и замечательных родов, как были у нее. Горбань пообещала написать отдельный пост на эту тему и поблагодарить каждого из врачей. Пока же знаменитость принимает поздравления с пополнением в семье.

Сын Марии Горбань и ее мужа появился на свет 5 августа. Мальчику дали необычное имя Нилан. Актриса поделилась с поклонниками первыми фотографиями малыша практически сразу после родов.

У 34-летней звезды сериала «Кухня» также есть дочь Стефания. Девочка родилась в сентябре 2014 года.

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актриса роды знаменитости горбань
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