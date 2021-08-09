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Искусственную поджелудочную железу протестировали на больных диабетом

  /   Обновлено: 09 августа 2021 10:06
Общество
Искусственную поджелудочную железу протестировали на больных диабетом
pixabay.com

Москва, 9 августа. Пациентов с диабетом второго типа попробовали лечить с помощью искусственной поджелудочной железы, которая контролирует уровень глюкозы в крови и вводит инсулин.

Участниками исследования стали 26 больных. Искусственная поджелудочная железа работает путем соединения встроенного под кожу датчика глюкозы с инсулиновой помпой. Деятельность аппарата контролирует приложение для смартфона. Устройство оказалось способно адаптироваться под пациентов, со временем начиная работать лучше.

«Они смогли тратить меньше времени на то, чтобы сосредоточиться на контроле состоянием и беспокоиться об уровне сахара в крови, и больше времени на то, чтобы жить своей жизнью», — подытожили исследователи.

Симптомом диабета второго типа может стать не очень хорошее самочувствие после пробуждения. Если человек сталкивается со слабостью, сильной жаждой и тошнотой, ему следует проконсультироваться с врачом. Дезориентация и проблемы со зрением также указывают на опасность.

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