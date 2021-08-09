Тяжело переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина знает, как спастись от COVID-19

В 2020 году Надежда Бабкина тяжело переболела коронавирусом, ее даже вводили в медикаментозную кому, состояние было на грани, но врачам удалось спасти народную артистку РФ. Поражение легких достигло 80%, певицу кормили через зонд, помогали ходить по палате, ей даже шевелиться не хотелось.

«Сил не было, просто ушли!» — рассказывала некоторое время назад Надежда Бабкина.

Сейчас она уже восстановилась, в этом также помог отдых в Крыму, как и в прошлом году, свой отпуск она захотела провести на полуострове.

ФАН решил узнать, как она относится к вакцинации, насколько важно прививаться и что может сказать тем, кто противится это делать?

«Важно — не то слово. Если ты делаешь прививку и потом заболеваешь, тебя 100% спасут. Если заболеваешь, не сделав прививку, есть сомнения, спасут ли... Выбор за вами. А все наговоры о вреде вакцины сеют сомнения и страх. Вместо того чтобы поддержать человека в решении вакцинироваться, что мы делаем? Запугиваем: «А ты не боишься?». Это рождает недоверие, агрессию и страх, которые разрушают нас. Я считаю, прививку необходимо делать однозначно», — заявила Надежда Бабкина.

Ранее ФАН писал, что для Надежды Бабкиной важно всегда оставаться в тренде. Поэтому она активно ведет социальные сети в Facebook и Instagram, а недавно она с внуком исполнила зажигательный танец, который появился в TikTok.