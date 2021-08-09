Производители сельхозтехники в России нарастили продажи в 1,5 раза

Москва, 9 августа. Отечественные производители сельскохозяйственной техники увеличили свои продажи в первой половине 2021 года в полтора раза.

Иностранные машиностроители также нарастили свои показатели, однако импорт зарубежной техники на российский рынок сдерживается глобальными перебоями с комплектующими. Продажи отечественной сельхозтехники с января по июнь включительно увеличились на 49,3%, что составило 112,7 млрд рублей. Первый квартал показал еще более активный рост — 53%, пишет «Коммерсант».

Наибольшее увеличение показателя было отмечено в производстве плугов, оно поднялось на 67,9% — до 1,8 тыс. штук, выпуск сельхозтракторов увеличился на 43% — до 2,8 тыс. единиц. Наименьший рост показало производство зерноуборочных комбайнов (10,2%) и самоходных косилок (3,6%).

Сельское хозяйство стало наиболее привлекательной и динамично развивающейся отраслью Дагестана. Власти республики призывают граждан инвестировать средства в агропромышленный комплекс, а также в художественные промыслы и туризм.