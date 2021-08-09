Кедми объяснил, почему Пентагону нечего противопоставить российскому «Циркону»

Москва, 9 августа. США не обладают средствами для противодействия российским гиперзвуковым ракетам «Циркон». Об этом заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

Он напомнил, что ранее один из украинских экспертов заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» достигает максимальной скорости только на высоте 40 километров, поэтому на первом этапе полета она якобы может быть перехвачена американскими средствами ПВО или крылатой ракетой «Томагавк», передает «НьюИнформ».

Кедми опроверг подобные утверждения, отметив, что американский «Томагавк» является дозвуковой крылатой ракетой, которая не предназначена для перехвата других ракет.

«Дальность действия этой ракеты составляет 1,5 тысячи километров при условии, что боевая часть конвенциональная. С ядерной боеголовкой она полетит на расстояние до 2,5 тысячи километров. При меньшем весе боеголовки с тем же двигателем ракета может лететь большее расстояние», — сказал Кедми в эфире YouTube-канала Iton-Tv.

При этом ракете «Томагавк» требуется около полутора часов, чтобы преодолеть расстояние в 1,5 тысячи километров. Кедми подчеркнул, что в настоящее время США не обладают средствами ПВО, которые способны перехватывать гиперзвуковые цели, поэтому Пентагону нечего противопоставить российскому «Циркону».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» в скором времени встанут на боевое дежурство. При этом глава государства подчеркнул, что новые образцы российского вооружения представляют собой настоящий сплав передовых технологий и инноваций.