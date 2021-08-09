Аналитики PM узнали о неожиданной «экономической» задаче для космических сил США

Вашингтон, 9 августа. Созданное несколько лет назад Командование космических операций американской армии имеет среди своих приоритетов действия на астероидах Солнечной системы.

Первоначально руководство космических сил США заявляло о других задачах, пишут авторы издания Popular Mechanics (PM), пересказ их материала приводит «ПолитРоссия». Авторы цитируют высказывание генерала Джеффри Вейслера, который возглавляет оперативную группу Командования космических операций ВС США.

«Потенциально враждебные мировые державы начали свою космическую игру… и открыто демонстрируют это Соединенным Штатам», — сообщил Вейслер.

Однако США готовятся и к неожиданной «экономической битве» за астероиды, указывают аналитики PM, это следует из более поздних заявлений генерала Вейслера о задачах его организации.

«Минералы на астероидах могут представлять большую ценность. Это означает, что Космические силы будут защищать американские коммерческие предприятия, когда они вступят на этот новый рубеж», — приводит издание слова руководителя оперативной группы Командования космических операций ВС США.

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