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Предоставление жилья в аренду оказалось выгоднее депозита в банке
Экономика
Предоставление жилья в аренду оказалось выгоднее депозита в банке
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 августа. Ситуация на рынке аренды жилья стабилизировалась. По подсчетам аналитиков, теперь сдавать в наем жилую недвижимость выгоднее, чем держать деньги на депозите в банке.

Об этом свидетельствуют данные ЦИАН и Банка России. По их информации, доходность от предоставления жилья в аренду в крупных городах России снизилась до 5,6%, однако средняя ставка по вкладу сроком от года составляет 5,46% годовых, что на 0,14 процентного пункта выше. Это говорит о том, что сдача жилья в наем приносит больше прибыли, пишет Lenta.ru.

Несмотря на это, доходность от аренды меньше темпов инфляции, то есть в итоге владельцы жилья только выходят в ноль из-за обесценивания рубля. Инфляция в июне была на уровне 6,5%. Банк России прогнозирует, что рост показателя постепенно будет замедляться, но составит не менее 6,2%.

Аналитики консалтинговой группы SRG составили список городов России, где быстрее всего повышается стоимость однокомнатных жилых помещений. Возглавил этот рейтинг Сочи.

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