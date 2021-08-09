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Полиция задержала подозреваемого в убийстве ребенка в Тульской области

  /   Обновлено: 09 августа 2021 10:17
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве ребенка в Тульской области
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Тула, 9 августа. Правоохранители Тульской области задержали местного жителя, который подозревается в убийстве двухлетнего ребенка и нанесении тяжких телесных повреждений его матери.

В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сотрудники Следственного комитета проводят осмотр места происшествия, допрашивают самого подозреваемого и свидетелей преступления, а также осуществляют ряд иных следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Накануне ФАН писал, что местный 69-летний житель Тульской области, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухгодовалой дочерью на руках. Малышка скончалась на месте от полученных травм. Ее мать была госпитализирована с различными повреждениями.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 пп. «а» и «в» за убийство малолетнего и покушение на убийство двух и более лиц. Расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководителя следственного управления СКР России по Тульской области Никиты Севостьянова.

В Богородском городском округе перед судом предстанет гражданин одного из соседних государств, его обвиняют в убийстве сожительницы и совершении преступлений против половой неприкосновенности ее дочери, сообщает информационное агентство РИАМО.

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