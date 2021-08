Парадокс Засурского. Человек не может не иметь мнения. Колонка Анатолия Вассермана

Недавнее прощание с деканом (1965–2007.11.23), а впоследствии президентом (2007.11.23–2021.08.01) факультета журналистики Московского государственного университета Ясеном Николаевичем Засурским (1929.10.29–2021.08.01) собрало многие сотни известных и уважаемых (не только друг другом) деятелей средств массовой информации (СМИ). Но едва ли не больше, на мой взгляд, пришло из, по выражению Андрея Ильича Фурсова, средств массовой рекламы, агитации, дезинформации (СМРАД).

Конечно, дезинформация проскакивает в любых СМИ хотя бы потому, что погоня за новостями при жёстком графике публикаций зачастую не позволяет проверить полученные сведения. Так, в первой — по горячим следам — заметке про бой у разъезда Дубосеково 1941.11.16 оказалось столько ошибок, что на их основании многие (в том числе даже следователи советской прокуратуры в 1946‑м) вовсе отрицают сам факт боя, а заодно профессионализм — ему посвящён документальный роман Александра Альфредовича Бека (1903.01.03–1972.11.02) «Волоколамское шоссе» — и героизм всей 316‑й стрелковой дивизии, сформированной из жителей Алма-Аты и Алмаатинской области — тогдашней столицы Казахстана — и Фрунзе — столицы Киргизии — и возглавленной военным комиссаром Киргизской ССР (1938.10–1941.10) Иваном Васильевичем Панфиловым (1893.01.01–1941.11.18). В профессиональной среде говорят: даже советская власть не смогла отучить журналистов врать.

Нынешний расцвет СМРАД в значительной степени обусловлен подорожанием работы СМИ. В конце XIX века прославленная лондонская «The Times» («эти времена») гордо писала: продаюсь только читателям (то есть доходов от продажи в розницу и подписки хватало на все редакционные и типографские расходы, гонорары, доставку…) Теперь та же «Таймс» живёт на доходы от рекламы — поэтому вынуждена писать только то, что устроит крупных рекламодателей и привлечёт их потребителей. А львиную долю потребителей, достаточно наивных, чтобы верить рекламе, привлекает не правда, а скандал и странность.

Но дело не только в общей обстановке. Есть внутри неё местные особенности. В частности, все знакомые мне редакторы, имевшие дело с выпускниками журфака МГУ позднесоветских и постстсоветских времён, когда Засурский и вверенный ему коллектив могли уже не оглядываться на руководящую и направляющую роль коммунистической партии, в один голос уверяют, что птенцов гнезда Ясенова надо учить ремеслу не с нуля, а с глубоко отрицательного уровня, то есть прежде всего выбить из них едва ли не всё преподанное университетом.

Засурский привлёк на факультет (не столько в качестве преподавателей, сколько в качестве гостей, передающих свои взгляды и свой жизненный опыт) великое множество видных представителей тоталитарной секты «либералы». Я ещё в начале 2012‑го в статье «Многочастичные взаимодействия» доказал с почти математической точностью, что вера в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество гарантированно приводит к выводам, несовместимым с жизнью. А уж для журналиста эта вера оборачивается уверенностью в праве нести что в голову взбредёт.

Но дело не только в клиническом либеразме головного мозга. На мой взгляд не менее опасно преподавание на журфаке популярного в англосаксонской цивилизации догмата — обязанности журналиста отделять своё мнение от фактов (а лучше всего вообще писать только о фактах, не высказывая своего мнения).

Казалось бы, всё логично: дайте читателю факты, а уж мнение о них он составит сам. Но Альберт Херманович Айнштайн (1879.03.14–1955.04.18), прославленный не только теорией относительности (так, нобелевской премии по физике в 1921‑м он удостоен «за заслуги перед теоретической физикой и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта», то есть за вклад в квантовую механику) показал: только теория позволяет понять, какие факты мы видим. Осознать, каков смысл каждого факта, можно только исходя из общей картины, куда он укладывается. Из одних и тех же фактов разные читатели сформируют разные мнения, ориентируясь в основном на ранее сложившиеся у них представления. А представления складываются в значительной степени под воздействием ранее усвоенных фактов.

Между тем поток фактов заведомо превышает возможности каждого конкретного человека узнавать — а тем более усваивать — их. Да и объём любого СМИ ограничен. «The New York Times» («Нъю-Йоркские времена» своим девизом «all the news that’s fit to print» («все новости, достойные печати») заведомо завышает свои возможности, чем и вводит читателя в заблуждение. Уже сам отбор фактов для публикации продвигает то или иное мнение.

Человек, считающий, что способен говорить только про сами факты, не выражая своего мнения, всё равно выражает какое-то мнение — но не осознав и соответственно не обдумав его. А раз не обдумывает — значит, в лучшем случае продвигает мнение, сформированное другими, а им самим усвоенное некритично. И уж точно не в состоянии проверить: истинно или ложно это мнение.

Увы, эти азы теории познания, очевидные любому знакомому с точными и естественными науками и/или инженерным делом, не принято поминать в гуманитарной сфере. Там до сих пор можно, например, ссылаться на авторитет не в форме «такой-то доказал то-то таким-то способом», а в форме «такой-то считает так-то». А философы Жан Бодрийяр (1929.07.27–2007.03.06) — один из основоположников постмодернизма (он отрицал это учение, когда оно сложилось), популяризатор понятия «симулякр» (подражание несуществующему) — и Жаки Эли Эмич Деррида (1930.07.15–2004.10.09) — создатель концепции деконструкции как попытки понимания путём разрушения стереотипа и/или включения в новый контекст — старательно вбивали в массовое сознание (и через него в головы менее авторитетных коллег): нет никакой объективной истины, а посему любые мнения равноценны. Хотя ещё на переходе от Средних веков к Новому времени стало очевидно, а потом и общепринято: критерий истины — практика (одни и те же выводы могут следовать из многих теорий, но если теория даёт выводы, опровергаемые практикой, она несомненно ложна).

Весь этот коктейль из заведомо ложных (то есть по сути сознательно лживых) учений и построенных на такой почве добросовестных заблуждений, расползаясь по мозгам, порождает общественное мнение в духе бандарлогов — обезьян — из «Книги джунглей» (в нашем обиходе — «Маугли») лауреата (1907) нобелевской премии по литературе «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя» Джозефа Редъярда Джон-Локвудовича Киплинга (1865.12.30–1936.01.18): «мы все так говорим — значит, это правда» (к чему сводится, например, едва ли не всё утверждаемое тоталитарной сектой «либералы», включая заявления коллективного Запада о России в целом и Российской Федерации в частности). А уж когда его вливают в головы людей, чья основная служебная обязанность — публично говорить если не всю правду (что технически невозможно ввиду неисчерпаемости мира), то хотя бы ничего, кроме правды, главным последствием становится неспособность (и в то же время непонимание своей неспособности — в духе синдрома Даннинга–Крюгера: достаточно некомпетентный не способен осознать свою некомпетентность) жертв индоктринации таким коктейлем отличить правду от заблуждения, заблуждение от лжи, факт от слуха… То есть отмеченная многими моими коллегами применительно к выпускникам журфака МГУ полная профессиональная непригодность к роли сотрудника СМИ и столь же полная пригодность к роли сотрудника СМРАД.

Уверен: Ясен Николаевич искренне стремился обеспечить своим подопечным наилучшее возможное профессиональное образование и наивысшую возможную квалификацию. Но в силу своих идейных воззрений добился, по сути, результата, противоположного желаемому. Системный кризис — выход системы за пределы своих возможностей — всегда порождает именно такую картину: едва ли не любое управляющее воздействие ведёт систему в сторону, противоположную предполагаемой цели такого воздействия. Отечественная гуманитарная (и впитавшая её представления часть научно-технической) интеллигенция в значительной степени породила системный кризис управления нашей страной. Один из несомненно ярчайших её представителей — плод и активный соучастник кризиса.

