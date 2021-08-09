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Гидрометцентр сообщил о возвращении аномальной жары в регионы Центральной России
Общество
Гидрометцентр сообщил о возвращении аномальной жары в регионы Центральной России
pixabay.com

Москва, 9 августа. Жара до +37 градусов ожидается в ряде центральных регионов Российской Федерации, информировали в Гидрометцентре.

Аномально жаркая погода прогнозируется в регионах Поволжья. Согласно оценке синоптиков, столбики термометров покажут там выше +30 градусов. В Самарской области воздух прогреется почти до +40 градусов. Россиянам напомнили, что при таких погодных условиях важно пить достаточное количество воды, а также находиться в тени и регулярно проветривать помещения.

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Его ввели из-за сильного тумана, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на предупреждение в Москве ожидается жара от +28 до +30 градусов в течение 9 августа. Погода будет солнечной с переменной облачностью, отметили в Гидрометцентре России.

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