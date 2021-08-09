Влияние общественных организаций на жизнь Петербурга обсудят в пресс-центре «Патриот»

Практически все крупные строительные проекты в Санкт-Петербурге сталкиваются с мощной критикой, часто свое мнение выражают общественные организации. Самые крупные и резонансные акции против строительства были связаны с возведением небоскреба на Охте. Тогда мнение общественности было услышано исполнительными органами власти и проект перенесли на берег Финского залива. Однако зачастую под видом гнева общества скрываются политические интересы и откровенные заказы со стороны конкурентов.

В ходе пресс-конференции, которая состоится в понедельник, 9 августа, в 11:00 в медиацентре «Патриот», общественники расскажут, как граждане влияют на развитие города. Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков также ответит на вопросы: какие запросы есть у горожан помимо социальных объектов, какой инфраструктуры остро недостает Северной столице, налажен ли диалог между общественными организациями и правительством города. Кроме того, гости студии обсудят проведение крупных мероприятий и объяснят, как сделать событие интересным и нужным для горожан.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.