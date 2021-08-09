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Банки в России вводят карты с моментальной конвертацией валют
Экономика
Банки в России вводят карты с моментальной конвертацией валют
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 августа. Российские банки начали вводить карты с моментальной конвертацией курсов иностранных валют при оплате за границей или в зарубежных интернет-магазинах.

Как правило, при таких транзакциях средства списываются с карты не сразу, а в течение нескольких дней. За это время курс может вырасти, и в рублях клиент потратит большую сумму, чем было запланировано. Первым сервис с мгновенной конвертацией валют запустил «Сбер», сообщает «Известия» со ссылкой на данные организации.

Мировая платежная индустрия постепенно переходит к этой услуге. Курс валюты будет фиксироваться на момент выполнения операции клиентом и будет использован на всех этапах без изменений. В том числе во время списания средств со счета, которое происходит с задержкой в несколько дней, сообщили изданию в «Ренессанс Кредите». Банк также намерен присоединиться к данной инициативе.

Банк России приветствует решения организаций, направленные на защиту интересов потребителей.

Глава управления разработки компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян сообщил ранее, что иностранную валюту выгодно покупать через банковские приложения. Важная точка входа при операции — смотреть на динамику ожиданий инфляции.

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