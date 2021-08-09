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Саратовчанка убила супруга ударом ножа в грудь из-за постоянных оскорблений
Происшествия
Саратовчанка убила супруга ударом ножа в грудь из-за постоянных оскорблений
pixabay.com  /  PD

Саратов, 9 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы. Женщина уже допрошена и дала признательные показания. 

Саратовчанка нанесла супругу один удар ножом в грудь, от которого тот скончался на месте. Как отметила подозреваемая, она пошла на убийство из-за психотравмирующей ситуации, сложившейся из-за постоянных оскорблений мужа. Трагедию для ФАН прокомментировала психолог Алина Сидорова. 

«К сожалению, подобные преступления происходят достаточно регулярно. Женщины — очень терпеливые существа, но когда они выходят из себя, может произойти страшное. В данной ситуации мог бы помочь психолог, который посоветовал бы супруге поскорее уйти из такой нездоровой семьи», — рассказала специалист.

 Ранее пожар оставил жителей Саратовской области без Дома культуры. Специалисты потушили огонь за полчаса.

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убийство нож саратов
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