Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 10:28
10:27
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 9 августа, праздники, факты, люди
10:25
Общество
Вузам России рекомендовали заселять в общежития только привитых от COVID-19 студентов
10:24
Общество
Петербуржцам 9 августа пообещали ясную погоду без осадков
10:23
Политика
Норвежский психиатр заметил в поведении Байдена признаки деменции
10:16
Спорт
Сборная России на зимней Олимпиаде продолжит выступать под флагом ОКР
10:16
Политика
Евросоюз готовится ввести новые санкции против Белоруссии в годовщину выборов президента
10:15
Общество
Минобрнауки России опубликовало рекомендации о переводе некоторых студентов на удаленку
10:14
Армия
Минобороны РФ построит свыше 50 объектов на Курильских островах
10:11
Армия
В Минобороны РФ озвучили масштабные планы работ военно-строительного комплекса
10:09
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала ФАН о современных трендах и TikTok с внуком
Все новости

Львенок и щенок лабрадора сдружились в Иркутской зоогалерее
Общество
Львенок и щенок лабрадора сдружились в Иркутской зоогалерее
Prt Scr vk.com  /  ИРКУТСКАЯ ЗООГАЛЕРЕЯ

Иркустк, 9 августа. Иркутская зоогалерея пополнилась трехлапым львенком по кличке Фортис. Его лучшим другом стал щенок лабрадора Эльза.

Сотрудники зоопарка поделились историей маленького львенка. При родах мама повредила одну из задних лапок детеныша. В результате он находился в тяжелом состоянии и попал на лечение к ветеринарам.

По их словам, щенок был изначально приобретен для согревания больного детеныша на период проводимого ему интенсивного лечения. Они отметили, что лабрадор должен был провести с малышом не более нескольких дней.

Однако между ними произошла настоящая «любовь с первого взгляда». Работники разлучить подружившихся львенка и щенка не смогли. Вместо этого они выкупили у заводчика Эльзу и оставили ее насовсем с Фортисом.

Животные с того времени не разлучались ни на минуту. Они растут, играются и развиваются вместе. Эльза научила львенка есть из миски, дружить и общаться с людьми, прыгать и бегать, а также продолжает его приучать к другим активным играм.

Живут друзья в небольшом вольере и выходят вместе на уличную прогулку. Специалисты отметили, что при малейшем проявлении агрессии со стороны львенка будут приняты соответствующие меры.

Ранее отдыхающим на сахалинском пляже удалось погладить подплывшую к берегу белуху. После этого млекопитающее исчезло в воде, однако позже вновь вернулось к людям.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Львенок и щенок лабрадора сдружились в Иркутской зоогалерее
зоопарк друзья щенок львенок хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru