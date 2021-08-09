Львенок и щенок лабрадора сдружились в Иркутской зоогалерее

Иркустк, 9 августа. Иркутская зоогалерея пополнилась трехлапым львенком по кличке Фортис. Его лучшим другом стал щенок лабрадора Эльза.

Сотрудники зоопарка поделились историей маленького львенка. При родах мама повредила одну из задних лапок детеныша. В результате он находился в тяжелом состоянии и попал на лечение к ветеринарам.

По их словам, щенок был изначально приобретен для согревания больного детеныша на период проводимого ему интенсивного лечения. Они отметили, что лабрадор должен был провести с малышом не более нескольких дней.

Однако между ними произошла настоящая «любовь с первого взгляда». Работники разлучить подружившихся львенка и щенка не смогли. Вместо этого они выкупили у заводчика Эльзу и оставили ее насовсем с Фортисом.

Животные с того времени не разлучались ни на минуту. Они растут, играются и развиваются вместе. Эльза научила львенка есть из миски, дружить и общаться с людьми, прыгать и бегать, а также продолжает его приучать к другим активным играм.

Живут друзья в небольшом вольере и выходят вместе на уличную прогулку. Специалисты отметили, что при малейшем проявлении агрессии со стороны львенка будут приняты соответствующие меры.

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