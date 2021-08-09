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Александр Ширвиндт раскритиковал студенток театральных вузов
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт раскритиковал студенток театральных вузов
Агенство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 9 августа. Актер Александр Ширвиндт резко высказался о студентках театральных вузов, которые оказываются слишком раскрепощенными.

Он сравнил преподавательский подход к студенткам современным и прошлых лет. Артист указал, что теперь в театральные вузы поступают девушки настолько открытые, что преподавателям приходится закрепощать их. Причем раньше «18-летние бэби», напротив, нуждались в раскрепощении, и на это уходило несколько лет, пишет Teleprogramma.pro.

«Сейчас они приходят, уже снявшись в рекламе «Виагры» и прокладок. И наша задача теперь, наоборот, их закрепостить. Все остальное – сиськи, ноги, жопа, глаза – то же самое», — сказал Александр Ширвиндт в интервью изданию «7Дней.ру».

По словам звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», нынешние студентки театральных вузов очень серые личности. Ничего не знают о профессии. Однажды, как рассказал 87-летний актер, девушки проходили мимо именитого актера Юрия Яковлева, не понимая, звезда какого уровня находится рядом с ними.

Поступить в театральный вуз непросто. Педагоги выбирают лучших из лучших. О своем поступлении рассказывают многие звезды отечественного театра и кино. Не всегда в театральный вуз берут идеальных абитуриентов, и тому подтверждение история актера Гоши Куценко, которого с картавостью приняли во МХАТ.

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