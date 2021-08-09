Вандалы на украинском курорте испортили краской машины с российскими номерами

Бердянск, 9 августа. Украинские националисты решили испортить туристам из РФ отдых и разрисовали машины с российскими номерами. Владельцами оказались соотечественники вандалов.

Инцидент произошел в украинском курортном городе Бердянск. Вандалы разрисовали краской машины с российскими номерами, которые были припаркованы возле одной из гостиниц.

Возможно, злоумышленники решили таким образом показать, что в Бердянске не стоит отдыхать русским, но как выяснилось, владельцами машин являются граждане Украины.

По факту преступления стражи порядка начали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Певиц Светлану Лободу и Ани Лорак подвергли критике украинские националисты из-за концертов в Одессе в августе. Руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»1 (признана экстремистской и запрещена в России) Сергей Стерненко осудил известных исполнительниц и назвал «нечистью» и «предательницами» Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.