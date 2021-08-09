Надежда Бабкина рассказала ФАН о современных трендах и TikTok с внуком

Народная артистка РФ, певица и общественный деятель Надежда Бабкина дала эксклюзивное развернутое интервью ФАН. Ранее звезда рассказала, как провела отпуск в Крыму. По ее мнению, полуостров год от года становится лучше.

После возвращения из отпуска Надежда Бабкина встретилась с семьей. Внук Георгий даже решил записать видео с любимой бабушкой и выложить его в TikTok. Пользователи положительно оценили зажигательный танец Бабкиных.

«За внуком @george_babkin — в любую авантюру! Хоть в TikTok!» — написала на своей странице в Instagram Надежда Бабкина.

Мы решили узнать у известной певицы, почему для нее важно постоянно быть в тренде.

«Чтобы всегда оставаться в тренде, необходимо много работать, только тогда другим людям за тобой интересно наблюдать. Почивающий на лаврах человек не привлекает к себе внимания, лентяю никакие социальные сети не помогут. Но не следить за развитием информационных технологий нельзя, тем более глупо отрицать их роль в современном мире. У меня есть официальные страницы в Instagram и Facebook. До TikTok еще не добралась, но внука в его начинаниях поддерживаю с радостью!» — поделилась Надежда Бабкина.

Ранее ФАН писал, что по мнению Надежды Бабкиной, за последние семь лет Крым существенно преобразился. Люди счастливы, что полуостров вошел в состав России. Она уверена, что положительные изменения на полуострове, в конце концов, окончательно рассеют сомнения в человеческих душах.