Биофизик и депутат Сергей Ковалев скончался в 91 год

Москва, 9 августа. Ученый, диссидент и политический деятель Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни. Специалист по биофизике еще в «застойные времена» стал заниматься общественной работой.

До диссидентской деятельности ученый успел опубликовать не менее 60 своих трудов. В 1974 году его арестовали за пропаганду против СССР. Он получил семь лет тюремного заключения.

После распада СССР Ковалев несколько сроков был депутатом Госдумы. В период десятилетней работы в парламенте депутат также являлся уполномоченным по правам человека.