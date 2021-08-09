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Биофизик и депутат Сергей Ковалев скончался в 91 год

  /   Обновлено: 09 августа 2021 09:34
Общество
Биофизик и депутат Сергей Ковалев скончался в 91 год
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 9 августа. Ученый, диссидент и политический деятель Сергей Ковалев умер на 92-м году жизни. Специалист по биофизике еще в «застойные времена» стал заниматься общественной работой.

До диссидентской деятельности ученый успел опубликовать не менее 60 своих трудов. В 1974 году его арестовали за пропаганду против СССР. Он получил семь лет тюремного заключения.

После распада СССР Ковалев несколько сроков был депутатом Госдумы. В период десятилетней работы в парламенте депутат также являлся уполномоченным по правам человека.

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смерть биолог диссидент
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