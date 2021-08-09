Политолог Родионов: В случае прекращения транзита Украина окажется без газа

Без транзита российского газа через Украину Киеву придется или договариваться с Москвой о прямых поставках, или просить недешевое голубое топливо у европейцев. Об этом в комментарии ФАН сказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

У Киева есть план

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов верит, что у Киева есть стратегия энергетической безопасности, но призвал сограждан не расслабляться.

«Без газа мы точно не останемся, у нас есть стратегия энергетической безопасности. Что до действий российской стороны, надо понимать, что у них скоро будут выборы. Многие процессы сейчас имеют свою внутреннюю политическую причину. Мы не должны расслабляться», — заявил Алексей Данилов.

Никакого реверса Украина не получит

По мнению Дмитрия Родионова, это заявление — попытка успокоить тех, кто считает, что с прекращением транзита Украина останется без газа. Впрочем, Данилов тут фактически говорит, что Киев покупает российский газ, он признает зависимость Украины от РФ, об избавлении от которой победно докладывал еще бывший украинский президент Петр Порошенко, считает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

«В случае гипотетического прекращения транзита Украина реально окажется без газа, так как у нее исчезнет реверсный газ, причем все равно, реальный этот реверс или виртуальный. Другой вопрос — Данилов должен понимать, что полностью транзит не прекратится, даже если контракт продлен не будет. В случае резкого увеличения потребности Европы в топливе и нехватки мощностей обоих «[Северных] потоков» России все равно придется использовать украинскую ГТС. Но речь будет идти о выкупе конкретных объемов, как это происходит с Польшей. И никакого реверса Украина не получит — если только она не договорится с кем-то из европейцев, что в условиях повышенного спроса маловероятно, если только за очень большие деньги», — пояснил Дмитрий Родионов.

Данилов расписывается в том, что вне российского транзита Киеву придется или договариваться с Москвой о прямых поставках, или «клянчить» у европейцев газ, но уже по более высоким ценам, чем сейчас, считает эксперт.

«Что касается утверждения о том, что у Украины есть стратегия энергобезопасности, то она у нее действительно есть. И заключается она в попрошайничестве и шантаже. Собственно, оба «[Северных] потока» были построены с целью исключить это неблагонадежное звено из цепочки поставок после регулярно устраиваемых Киевом «газовых войн» в нулевые. Проблема в том, что Европа не желает исключать это звено, воспринимая его как рычаг давления на Москву, даже при том, что это создает неудобства ей самой. Так что тут Данилов прав. Стратегия есть, и она работает, несмотря на отсутствие в ней здравого смысла. Но там, где вмешивается политика, зачастую отходят на второй план и экономические интересы, и здравый смысл», — заключил Дмитрий Родионов.

Global Look Press / Nord Stream AG

Строительство «Северного потока — 2» подходит к концу: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за 1,5-2 месяца.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019-го действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.