Королевский эксперт предрекла принцу Уильяму и Кейт Миддлтон неудачный отдых в Шотландии

Лондон, 9 августа. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отправятся в замок Балморал в Шотландии, однако их отдых, вероятно, пройдет неудачно, предрекла королевский эксперт Даниэла Эльзер.

Герцог и герцогиня Кембриджские присоединятся в замке к Елизавете II, которая уехала в Балморал несколько дней назад. Королева традиционно проводит в Шотландии конец лета. Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибудут туда позднее вместе с детьми.

По словам Эльзер, есть несколько причин, которые в этом году омрачат отдых королевской семьи. Во-первых, впервые за многие годы с ними не будет мужа Елизаветы II принца Филиппа, скончавшегося в апреле.

«Его отсутствие будет довольно остро ощущаться. Ведь герцог Эдинбургский был душой компании», — приводит слова королевского эксперта Express.

Как полагает Эльзер, представителям семьи монархов также не дают покоя выпады со стороны принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые отказались от королевских привилегий и переехали в США. В марте они дали скандальное интервью Опре Уинфри, а недавно герцог Сассекский объявил, что пишет мемуары. Королевская семья не знает, чего ожидать от принца Гарри.

«Учитывая все это, можно ли расслабиться по-настоящему?» — отметила эксперт.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже устроили себе небольшой отпуск на островах Силли этим летом. Супруги хотели скрыться от внимания публики, но туристы все равно их заметили.