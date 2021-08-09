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Расчеты комплексов «Бастион» уничтожили корабли «противника» вблизи Камчатки
Армия
Расчеты комплексов «Бастион» уничтожили корабли «противника» вблизи Камчатки
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Петропавловск-Камчатский, 9 августа. Подразделения Береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили группу условных кораблей вблизи Камчатки, передает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие ракетного соединения ТОФ провели отработку ряда нормативов: вывод боевых машин из военной части, совершение марша на технике в места проведения учений. На месте личный состав оперативно развернул противокорабельные ракетные комплексы «Бастион», после чего приступил к отслеживанию оперативной обстановки.

Согласно легенде маневров, наблюдатели обнаружили корабельную группировку условного противника. Расчеты комплексов «Бастион» провели электронные пуски по целям, успешно попав по всем мишеням. В тренировках участвовало 400 солдат и свыше 40 единиц техники.

Более 1000 военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения ранее приняли участие в учениях в Иркутской области. Экипажи отрабатывали вывод боевой техники на огневые позиции и маскировку машин.

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