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Памфилова заявила о праве СМИ-иноагентов освещать выборы в Госдуму

  /   Обновлено: 09 августа 2021 09:21
Политика
Памфилова заявила о праве СМИ-иноагентов освещать выборы в Госдуму
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 августа. Издания, признанные в России иностранными агентами, получат возможность быть аккредитованными для освещения парламентских выборов.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала возможность СМИ-иноагентов работать во время избирательного процесса. По ее словам, у таких изданий сохраняются такие же права, как и у остальных СМИ.

Глава комиссии добавила, что со стороны Центризбиркома никаких дополнительных ограничений в отношении иностранных агентов не будет. Они получат возможность быть аккредитованными для освещения выборов депутатов Госдумы, пишет РИА Новости.

Памфилова ранее сообщила, что ЦИК предусмотрел несколько степеней защиты бюллетеней. Никакого вмешательства произойти не должно, добавила она.

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цик памфилова иноагенты
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