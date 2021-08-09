Актриса Светличная пожелала удачи Булановой на выборах в ЗакС Петербурга

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в беседе с корреспондентом ФАН поддержала пенсионную инициативу Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка».

Напомним, что певица баллотируется в Законодательное собрание Петербурга от партии «Родина».

«Это всегда правильно, потому что мы живем бедно, и я в том числе. Думаю, что и Буланова тоже. Но, может быть, только после того, как она выходит на сцену, там еще могут отблагодарить. Цены для жизни просто космические», — прокомментировала собеседница ФАН.

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» призналась, что это только кажется, что у советских актеров много денег, но это вовсе не так. Большинство пожилых артистов живут практически так же, как и другие пенсионеры.

Светлана Светличная, отметила, что знает Буланову как талантливую исполнительницу, и пожелала ей удачи на выборах.

Певица ранее заявила, что очень разочарована действиями чиновников, которые «ставят палки в колеса» политической партии «Родина». В Петербурге не разрешили разместить тысячи баннеров и плакатов партии. Чтобы восстановить справедливость, артистка записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Буланова просит обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС