Пожары в Якутии стали причиной экстренной посадки четырех самолетов в Барнауле

Барнаул, 9 августа. Аэропорт Барнаула был вынужден принять четыре незапланированных лайнера. Экстренная посадка четырех самолетов прошла благополучно.

Причиной вынужденного приземления стали бушующие в Якутии пожары и мощная дымовая завеса. Специалисты констатировали, что вокруг якутского аэропорта сложились неблагоприятные условия для принятия лайнеров.

В дальневосточном регионе огонь подошел уже вплотную к населенному пункту Бясь-Кюель. Кроме того, выявлена угроза, что возгорание вскоре может охватить резервную нефтебазу, сообщало Deita.