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Пожары в Якутии стали причиной экстренной посадки четырех самолетов в Барнауле

  /   Обновлено: 09 августа 2021 09:12
Происшествия
Пожары в Якутии стали причиной экстренной посадки четырех самолетов в Барнауле
pixabay.com

Барнаул, 9 августа. Аэропорт Барнаула был вынужден принять четыре незапланированных лайнера. Экстренная посадка четырех самолетов прошла благополучно.

Причиной вынужденного приземления стали бушующие в Якутии пожары и мощная дымовая завеса. Специалисты констатировали, что вокруг якутского аэропорта сложились неблагоприятные условия для принятия лайнеров.

В дальневосточном регионе огонь подошел уже вплотную к населенному пункту Бясь-Кюель. Кроме того, выявлена угроза, что возгорание вскоре может охватить резервную нефтебазу, сообщало Deita.

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