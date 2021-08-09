Политолог Болкунец: Россия спасла Александра Лукашенко

Минск, 9 августа. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец объяснил причины провала протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Политолог уверен, что именно поддержка России сыграла одну из главных ролей в неудачах протестных акций против белорусской власти, сообщает Lenta.ru.

«Если бы Кремль не помог Лукашенко в финансовом и информационном плане, то его режим уже пришел бы к краху. Причем против него выступило бы прежде всего его ближайшее окружение», — заявил эксперт.

Белорусский лидер, по словам политолога, «зачистил» все политическое поле страны, в том числе и пророссийские и прозападные силы. Август 2020 года стал одним из переломных моментов в политическом мире Белоруссии. На прошедших тогда выборах президента ЦИК объявил победу Александра Лукашенко с 80 процентами голосов. Это возмутило противников его режима и вызвало длительные массовые протесты. По словам главы белорусского государства, именно Запад стал причиной такого настроения среди граждан.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала разорвать связи между республикой и Россией. Она потребовала покончить с «зависимостью» Белоруссии от партнера и предложила ввести «более мощные» ограничения против нынешней власти.