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Трое россиян погибли в результате наводнений в ФРГ

  /   Обновлено: 09 августа 2021 09:44
Происшествия
Трое россиян погибли в результате наводнений в ФРГ
Global Look Press  /  Philipp von Ditfurth/dpa

Берлин, 9 августа. Трое граждан России стали жертвами стихии в ФРГ. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на посла РФ в Берлине Сергея Нечаева.

Эта природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии, заявил Нечаев. На сегодняшний день в результате стихии, обрушившейся на западные земли ФРГ, погибли более 180 человек, пропавшими без вести до сих пор числятся свыше 70 человек.

Посол также выразил слова поддержки семьям погибших в результате разрушительных наводнений. Российские консульские представительства и посольство продолжают отслеживать ситуацию.

Ранее правительство Германии объявило режим военной катастрофы из-за мощного наводнения.

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