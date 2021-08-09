Трое россиян погибли в результате наводнений в ФРГ

Берлин, 9 августа. Трое граждан России стали жертвами стихии в ФРГ. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на посла РФ в Берлине Сергея Нечаева.

Эта природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии, заявил Нечаев. На сегодняшний день в результате стихии, обрушившейся на западные земли ФРГ, погибли более 180 человек, пропавшими без вести до сих пор числятся свыше 70 человек.

Посол также выразил слова поддержки семьям погибших в результате разрушительных наводнений. Российские консульские представительства и посольство продолжают отслеживать ситуацию.

Ранее правительство Германии объявило режим военной катастрофы из-за мощного наводнения.