Доллар укрепился на старте торгов Московской биржи

Москва, 9 августа. Биржевой курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Так, курс американской валюты с расчетами «завтра» прибавил 1,5 копейки и составил 73,505 рубля за доллар. Тем временем курс евро снизился на 7,5 копейки — до 86,3 рубля за единицу валюты, пишет ТАСС.

Каким будет курс рубля на этой неделе спрогнозировал аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Так, национальная валюта будет торговаться на уровне 72,5-74,5 рубля за доллар и 85,5-87,5 рубля за евро. На фоне ожиданий сворачивания монетарных стимулов американской ФРС и опасениях, что восстановление мировой экономики замедлится, доллар получил поддержку.