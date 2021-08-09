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Всемирно известные картины скрывают в себе множество незаметных деталей

  /   Обновлено: 09 августа 2021 09:01
Общество
Всемирно известные картины скрывают в себе множество незаметных деталей
pixabay.com

Москва, 9 августа. Три известных на весь мир произведения искусства содержат в себе детали, которые легко не заметить. В этих феноменах разобрались специалисты «Пятого канала».

Шедевры произведений искусства содержат множество мелких деталей, но все они, даже самые мелкие, имеют смысл. Далеко не каждый сможет вспомнить все мельчайшие детали этих картин.

Голландский живописец Винсент Ван Гог написал картину «Звездная ночь», находясь в психиатрической больнице. Мнения историков сходятся на том, что на ней изображен вид из окна спальни художника, а изображение основывается на эскизе, сделанном им на холме напротив Сан-Реми.

Образ, который Сальвадор Дали изобразил в картине «Постоянство памяти», напоминает исследователем отречение мастера от линейного течения времени. Особенно на эту деталь указывает изображение часов. Кстати, на картине Дали изобразил и себя в виде отдыхающей головы.

Свои тайны есть и у картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Искусствоведы считают, что раковина под ногами Венеры в Возрождении являлась символом женственности. На картине она олицетворяет невинность и непринужденность.

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