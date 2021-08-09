Мадонна изменилась до неузнаваемости на новом фото

Вашингтон, 9 августа. Певица Мадонна показала фанатам шокирующее фото, на котором она предстала «без щек». Поклонники заподозрили звезду в копировании стиля модели Ким Кардашьян.

Артистка поделилась с интернет-пользователям новым фото на своей странице в Instagram. На селфи звезда с ярким вечерним макияжем смотрит прямо в камеру. Поклонники обратили внимание на внешний вид знаменитости: у нее исчезли щеки, скулы стали более заметны. Кроме того, губы 62-летней певицы стали выразительнее и пухлее.

Поклонники, увидев новое фото звезды, были удивлены. Знаменитость изменилась до неузнаваемости. Некоторым новая внешность артистки пришлась не по вкусу, другие уличили Мадонну в копировании стиля Кардашьян и заявили о потери артисткой своей уникальности.

«Вы пытаетесь выглядеть как Кардашьян?»; «Прекратите подражать Ким. Вы забыли, что вы Мадонна»; «Тебе не нужно обрабатывать снимки. Будь настоящей, собой. Ты красивая», — написали поклонники в комментариях под фото.

Мадонна продолжает радовать своих поклонников безупречным внешним видом. Артистка показала точеную фигуру в прозрачной водолазке и удивила фанатов.