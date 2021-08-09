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Врач Шунков назвал внутрибольничные инфекции главной проблемой эпидемиологов

  /   Обновлено: 09 августа 2021 08:59
Общество
Врач Шунков назвал внутрибольничные инфекции главной проблемой эпидемиологов
pixabay.com

Москва, 9 августа. Инфекции, которые образовались внутри больницы являются наибольшей проблемой для эпидемиологов. Об этом заявил врач Эдуард Шунков.

Такие патогены могут быть устойчивыми к дезинфицирующим средствам, так как они зародились в среде с высоким процентом содержания обеззараживающих препаратов. Подобные инфекции могут представлять опасность даже для людей с высоким иммунитетом, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что анализ уровня лимфоцитов в крови позволяет спрогнозировать возможность появления посковидного синдрома. Такое исследование также даст понимание тяжести и длительности восстановительного периода.

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инфекции вирусолог эдуард шунков
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