Врач Шунков назвал внутрибольничные инфекции главной проблемой эпидемиологов

Москва, 9 августа. Инфекции, которые образовались внутри больницы являются наибольшей проблемой для эпидемиологов. Об этом заявил врач Эдуард Шунков.

Такие патогены могут быть устойчивыми к дезинфицирующим средствам, так как они зародились в среде с высоким процентом содержания обеззараживающих препаратов. Подобные инфекции могут представлять опасность даже для людей с высоким иммунитетом, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что анализ уровня лимфоцитов в крови позволяет спрогнозировать возможность появления посковидного синдрома. Такое исследование также даст понимание тяжести и длительности восстановительного периода.