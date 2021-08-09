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Кроссовер Geely Coolray стал самым продаваемым китайским авто в России
Экономика
Кроссовер Geely Coolray стал самым продаваемым китайским авто в России
Prt Scr youtube.com  /  Антон Воротников

Москва, 9 августа. Машина китайского производства впервые вошла в топ-25 бестселлеров по итогам июля на автомобильном рынке РФ.

Автомобиль стал призером топа несмотря на то, что китайские производители не рискуют поставлять свои авто большими партиями. Объемы продаж кроссовера составили в прошлом месяце составили 1387 экземпляров, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Автомобиль в общем рейтинге занял 24 место. В России он представлен в трех комплектациях. Цена вопроса составит 1 376 990 рублей.

Российские покупатели поддерживают не только китайских производителей. Недавно стартовали продажи кроссовера Volkswagen Taos.

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кроссовер автомобиль Geely Coolray
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