Стала известна предполагаемая дата бета-теста Diablo II: Resurrected

Лос-Анджелес, 9 августа. Одним из пользователей на странице Diablo II: Resurrected в Microsoft Store была замечена предполагаемая дата бета-теста игры. Официальных комментариев разработчика не поступало.

Игрок с ником Crimson4649 стал невольным свидетелем даты бета-тестирования долгожданного ремейка игры 2000 года. Если информация верна, то фанаты смогут увидеть игру 17 августа. Об этом передает портал Reddit.

Информация о дате со страницы магазина была оперативно удалена, однако пользователь успел сделать скриншот. Разработчик из Blizzard действительно ранее упоминал о бета-тесте, который запланирован на август, но предполагалось, что опробовать игру смогут на выходных, а 17 августа выпадает на вторник.

Окончательный релиз игры намечен на 23 сентября. Игрой смогут насладиться пользователи ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series S/X, а также Nintendo Switch.

Blizzard радуют фанатов новыми продуктами несмотря на то, что недавно в студии произошел скандал. Глава Аллен Брэк уволился из-за обвинений в домогательствах.