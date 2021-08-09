Малеванный: Украина исчерпала природные ресурсы и живет в экологический долг

Киев, 9 августа. Украина исчерпала природные ресурсы, которые природа может возобновить за год, сообщил глава Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный.

Он сослался на исследование организации Global Footprint Network. Эксперты этой компании каждый год анализируют использование природных ресурсов в разных странах и определяют День экологического долга. Для всей планеты он наступил 29 июля.

По словам главы экоинспекции, Украина живет в долг у природы с 8 августа. Он напомнил, что ресурсы Земли не безграничны.

«Загрязнением воды токсичными веществами, захламлением земли пластиком и хаотичной добычей полезных ископаемых человечество приближает Землю к полному истощению», — написал Малеванный на своей странице в Facebook.

Летом стало известно, что Украина увеличила объем газа, купленного у Европы. В июле Киев закупил 498 млн кубометров голубого топлива.