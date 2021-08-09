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Отпуск поможет эффективнее справиться с эмоциональным выгоранием
Общество
Отпуск поможет эффективнее справиться с эмоциональным выгоранием
pexels.com  /  Jonas Ferlin

Москва, 9 августа. Отпуск и отдых от работы может эффективно помочь жителям России справиться с эмоциональным выгоранием. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Согласно данным исследования аналитического отдела сервиса по поиску работы SuperJob, россияне считают одним из наиболее эффективных способов борьбы с эмоциональным выгоранием смену работы. Жители России указали, что улучшение взаимоотношений между коллегами также является существенным фактором защиты от психологического истощения. В опросе приняло участие более полутора тысяч человек.

Ранее аналитики дочерней компании «Сбербанка» «СберСтрахование» выяснили, что примерно три четверти семей держат домашнего питомца. Опрос также выявил, что 25 процентов респондентов предпочитают заводить собак.

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