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Около 20% россиян планируют закончить трудовую деятельность до 55 лет
Общество
Около 20% россиян планируют закончить трудовую деятельность до 55 лет
pixabay.com

Москва, 9 августа. Каждый пятый житель России планирует завершить свою трудовую деятельность до 55 лет. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру и СберНПФ.

Прошлогодние показатели аналогичного опроса равнялись на 11% выше. Около 31% россиян планировали завершить карьеру до достижения 55-летия, передают РИА Новости.

Однако большее количество населения планирует окончить трудовую деятельность до 60 лет. Подобное желание проявили около 22% респондентов. Среди них оказались 17% мужчин и 28% женщин.

Подобный опрос провели эксперты дочерней компании «Сбербанка» «СберСтрахование». Аналитикам удалось выяснить, что хотя бы одного питомца в доме держат около трех четвертей (76%) россиян.

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