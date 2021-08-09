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Тарантино отказался делиться с матерью доходами от карьеры писателя
Шоу-бизнес
Тарантино отказался делиться с матерью доходами от карьеры писателя
flickr.com  /  Gage Skidmore

Лос-Анджелес, 9 августа. Известного кинорежиссера Квентина Тарантино в детстве задели слова матери о его писательской страсти. В ответ он пообещал себе никогда не делиться с ней заработанными деньгами.

Тарантино рассказывает, что первый шаг в его писательской карьере был сделан еще в 12 лет, когда он посещал начальную школу. Ни учителя, ни мать не воспринимали его увлечения всерьез. Будущего режиссера это очень задело, и он пронес свою обиду в уже взрослую жизнь.

«Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, вы не получите ни цента», — цитирует его Page Six.

Он отметил, что за всю жизнь помогал матери только единожды. В остальном свое обещание он сдерживает до сих пор. Тарантино призвал родителей быть внимательными к тому, что они говорят своим детям. Даже незначительные фразы запечатываются в детском сознании и проносятся сквозь года.

Тарантино не прекращает до сих пор радовать поклонников своими фильмами. Недавно он рассказал о фильме своей мечты с актером Адамом Драйвером.

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