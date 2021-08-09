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Авиалесоохрана выявила 174 активных пожара на территории России
Происшествия
Авиалесоохрана выявила 174 активных пожара на территории России
wikipedia.org  /  John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Москва, 9 августа. Пожароопасный сезон начался по всех субъектах Российской Федерации. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

По состоянию на 00:00 8 августа в стране выявлено 174 природных пожара. Общая площадь возгорания составила 1 542 272 га, отметили в ведомстве. Для их тушения мобилизованы сотрудники МЧС, технические средства, а также вертолеты и самолеты.

Одна из таких ситуаций возникла в Нижегородской области. В одном из городов региона был введен режим ЧС, а на помощь в борьбе с огнем было выделено шесть военно-транспортных самолетов Минобороны России Ил-76.

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мчс Авиалесоохрана природный пожар
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