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Актер Игорь Григорьев назвал главную цель инициативы Булановой
Общество
Актер Игорь Григорьев назвал главную цель инициативы Булановой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Известная певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова выступила с инициативой «Ленинградская надбавка» ветеранам. Однако теперь, как утверждает исполнительница, чиновники не дают ей свободно проводить предвыборную кампанию. В разговоре с ФАН российский актер, телеведущий, художник, драматург Игорь Григорьев назвал главную цель инициативы Булановой.

Сам Григорьев инициативу считает необходимой и важной, ведь блокадников осталось совсем немного, к ним нужно особое внимание. Более того, в предложении Булановой есть особый смысл.  

«Я за то, чтобы петербуржцам-блокадникам повысили выплаты, чтобы они дольше жили. У них должна быть возможность как можно больше рассказать следующему поколению, какими подонками были немецкие нацисты. Ведь они морили голодом и выжигали все деревни вокруг Ленинградской области. Нужно рассказывать, какие подлые поступки совершали нацисты во время Великой Отечественной войны, как героически ленинградцы сражались и выстояли. Какие претерпевали трудности, но не сдали город, а выкинули врага обратно за границу», — говорит собеседник ФАН.

Несмотря на очевидную важность данной надбавки, по словам Булановой, ей вставляют палки в колеса. Певица, столкнувшись с нарушением своих прав, обратилась к главе Избиркома РФ Элле Памфиловой. Ее видеоролик мгновенно разлетелся по Сети и получил большую поддержку среди общественности.

Кроме того, многие знаменитости согласны с мнением исполнительницы. Ранее актер театра и кино, заслуженный артист РФ Алексей Нилов отметил, что поддерживает увеличение выплат пенсионерам.

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родина буланова григорьев ленинградская надбавка
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